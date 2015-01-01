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मौसम:रात में 10 डिग्री पर पारा, सर्दी बढ़ी, दिन में भी 1.80 गिरा तापमान

दतिया3 घंटे पहले
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दोपहर के समय हल्के बादल रहे। बादलों के कारण अधिकतम तापमान 24 घंटे में 1.8 डिग्री गिर कर 32.2 डिग्री पर आ गया। जबकि रात का 0.5 डिग्री चढ़ कर 10 डिग्री पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर से आ रही हवाओं की गति के हिसाब से तापमान में उचार चढ़ाव होता रहेगा। लेकिन दीपावली के बाद माह के अंतिम सप्ताह में तापमान में गिरावट होगी। सर्दी बढ़ेगी।

1.8 डिग्री गिरा दिन का तापमान: जिले में 24 घंटे में शनिवार को दिन का तापमान 1.8 डिग्री लुढ़ककर कर 32.2 डिग्री पर आ गया। जबकि शुक्रवार को दिन का तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं रात का तापमान मामूली बढ़त के साथ 10 डिग्री पर पहुंच गया है। शनिवार को रात का पारा 0.5 चढ़ कर 10 डिग्री पर पहुंच गया। जबकि शुक्रवार को रात का पारा 9.5 डिग्री दर्ज किया गया था। रविवार को भी दिन के तापमान में गिरावट का अनुमान है।

उत्तरी हवाएं 1.9 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली
मौसम विभाग ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉ. सीके उपाध्याय के अनुसार मौसम में अभी विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तापमान हवाओं पर निर्भर करेगा। उत्तर से अगर तेज हवाएं आएंगी तो तापमान में गिरावट होगी। हल्की हवाएं चलेगी तो तापमान मामूली बढ़ेगा। यह दौर दीपावली तक चलेगा। माह के अंतिम सप्ताह में तापमान में दिन के साथ रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। सर्दी का प्रभाव भी बढ़ेगा। बता दें कि शनिवार को उत्तरी हवाएं 1.9 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली इससे पहले हवाओं की रफ्तार 3 किमी से 7 किमी प्रति घंटा थी। हवा की रफ्तार कम हो जाने के कारण तापमान में गिरावट हुई।

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