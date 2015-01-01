पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:शहर के काले महादेव मोहल्ले में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, दहशत में लोग

दतियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के सबसे घनी आबादी वाले काले महादेव मोहल्ले में गुरुवार-शुक्रवार रात 12 बजे बदमाशों ने अंधाधुंश फायरिंग की। इससे लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ एक भी बदमाश नहीं लग सका है। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि फायरिंग करने वालों में जिला बदर बदमाश भी शामिल है।

गुरुवार-शुक्रवार रात 12 बजे शहर के काले महादेव मोहल्ले में अचानक गोली चलने की आवाज गूंजने लगी। अंधाधुंध फायरिंग से पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। जो लोग सो रहे थे वे जाग तो गए लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।

जिला बदर होने के बाद भी खुलेआम घूमर रहे बदमाश: मोहल्ले में रहने वाले पवन गुप्ता ने बताया कि बदमाशों में जिला बदर आरोपी दीपक मलैया, लालजी, अंचल, अरविंद नगरिया व एक अन्य बदमाश ने फायरिंग की। हैरानी इस बात यह है कि भांडेर विधानसभा उप चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के दौरान जिला प्रशासन ने कई लोगों को जिला बदर किया था।

जिला बदर की अवधि में बदमाशों को दतिया जिले के समीपवर्ती ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश होते हैं। लेकिन दतिया में जिला बदर आरोपी खुलेआम घूमते देखे जा रहे हैं। तीन दिन पहले लरायटा निवासी मुकेश रानी यादव भी जिला बदर आरोपी था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें