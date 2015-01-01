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दतिया:महिला ने अश्लील बातें करने से रोका तो सास व पति को पीटा

दतिया3 घंटे पहले
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  • पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया

भांडेर के बरकीसरांय मोहल्ले में तीन युवकों ने एक महिला से घर के बाहर खड़े होकर अश्लील बातें की और जब महिला ने जब आरोपियों को अश्लील बातें करने से रोका तो वे महिला के घर पहुंचे और उसके पति व सास के साथ मारपीट कर भाग निकले। घटना शुक्रवार शाम साढ़े छह बजे की बताई गई। देर रात महिला थाने पहुंची और आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कराया।

भांडेर के बरकीसरांय निवासी 22 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में रहने वाले विनोद कुशवाहा, दिलीप और परशुराम कुशवाहा ने शुक्रवार शाम घर के बाहर खड़े होकर उसके साथ अश्लील बातें की और जब पति और सास ने रोका तो आरोपियों ने पति और सास के साथ मारपीट की और भाग निकले। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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