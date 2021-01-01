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मरीजों का दर्द:मेरी बहू दर्द से तड़प रही थी, नर्स से कहा तो वह बाेली- हम तुम्हारे नौकर लगे हैं क्या...

दतियाएक घंटा पहले
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मेटरनिटी में भर्ती भांडेर निवासी प्रसूता शमा खान और उसके पास बैठे परिजन। - Dainik Bhaskar
मेटरनिटी में भर्ती भांडेर निवासी प्रसूता शमा खान और उसके पास बैठे परिजन।
  • जिला अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव के बाद प्रसूताओं की देखभाल नहीं, टांके गलने से हो रहे घाव

मेरी बहू का ऑपरेशन से प्रसव हुआ। रात में मेरी बहू दर्द से तड़प रही थी। जब मैंने नर्स से कहा तो वह बोली- हम तुम्हारे नौकर लगे हैं क्या... यह आपबीती इंदरगढ़ निवासी कल्पना तिवारी दुखी हो गईं। दरअसल, जिला अस्पताल में सर्जरी से प्रसव के बाद प्रसूताओं का बुरा हाल है। मंगलवार को दैनिक भास्कर ने जिला अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड का हाल देखा। 100 बिस्तर के वार्ड में 70 प्रसूताएं भर्ती हैं। यहां ऑपरेशन से प्रसव वाली प्रसूता और उनके परिजन सबसे अधिक दु:खी नजर आए।

सामान्य प्रसव न होने पर डॉक्टर जच्चा व बच्चा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन से प्रसव तो करा देते हैं लेकिन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। नियमित परीक्षण व मरहम पट्‌टी न होने से किसी प्रसूता के कांटे गल रहे हैं तो किसी के पानी पड़ रहा। दर्द से कराहती प्रसूताओं के परिजन जब नर्स या डॉक्टर को बुलाते हैं तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। नर्स अक्सर चिल्लाकर बात करती हैं और डॉक्टर कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं।

1. भांडेर निवासी मुस्तैना बेगम ने बताया- मेरी बहू ने 10 दिन तक दर्द सहा है
मैं 23 जनवरी को अपनी बहू शमा को डिलीवरी के लिए लेकर आई थी। 24 तारीख को डॉ. अमिता ने ऑपरेशन किया। इसके बाद वे एक बार भी देखने नहीं आईं। 10 दिन हो गए हैं। बहू के पेट के टांके गल गए हैं और पानी बन गया है। मैं नर्सों के पास गई तो वे बोलीं कि हम दूसरे डॉक्टर के मरीज नहीं देखते। फिर मैं बड़ी मैडम डॉ. श्वेता यादव के पास गई और कल (सोमवार) और आज (मंगलवार) को उन्होंने ही मरहम पट्‌टी की, तब बहू को आराम मिला। मेरी बहू ने इन 10 दिनों में दर्द कैसे सहा, वह मैं ही जान सकती हूं।

2. इंदरगढ़ निवासी कल्पना तिवारी ने बताया
मैं दो दिन पहले अपनी बहू रानी को लाई थी। ऑपरेशन से बहू ने बच्ची को जन्म दिया। रात में (सोमवार-मंगलवार की रात) दो बजे बहू के पेट में दर्द बढ़ गया। मैं ड्यूटी रूम में नर्सों को बुलाने गई तो नर्स बोली- चलो आ रहे हैं, लेकिन वह नहीं आई। दोबारा गई तो नर्स चिल्लाकर बोली- तुम्हारे गुलाम हैं क्या। मैंने कहा- आप ड्यूटी पर हो। मरीज की हालत बिगड़ेगी तो देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन वह फिर भी नहीं आई। दूसरी सिस्टर आई और उसने इलाज किया तब बहू को आराम मिला। यहां स्टाफ का बर्ताव अच्छा नहीं है।

घर से लेकर आ रहे कंबल-चादर
मेटरनिटी के पलंग पर बिछे चादर और कंबलों की प्रतिदिन धुलाई नहीं हो रही है। कपड़ों में दुर्गंध आ रही है। मजबूरन मरीजों को अपने घर से ओढ़ने और बिछाने के कपड़े लेकर आना पड़ रहे हैं। मरीज अपने ही कपड़े बिछाते हैं और अपने ही ओढ़ते हैं। इन कपड़ों को मरीज के परिजन कुएं पर धोते हैं और सूखने के बाद फिर इस्तेमाल करने लगते हैं।

स्ट्रेचर पर मरीज को परिजन ही ले जा रहे
मंगलवार को सुबह 11 बजे अस्पताल में खाती बाबा मंदिर के पास दर्द से तड़प रही महिला को प्रसव हो गया। परिजन स्ट्रेचर ढूंढ़ते फिरे। 10 मिनट बाद स्ट्रेचर ट्राॅमा सेंटर में एक कोने में रखा मिल गया। मरीज के परिजन दौड़ते, हांफते हुए स्ट्रेचर को मरीज के पास से ले गए और उस पर लेटाकर मरीज को खाती बाबा मंदिर से मेटरनिटी में दौड़ते हुए ले गए। इसी तरह एक अधेड़ को उसका छोटा भाई खुद स्ट्रेचर पर ले जाने हुए ले गया और एंबुलेंस से घर ले गया।

हमारी कोशिश रहती है कि कोई मरीज परेशान न हो
हमारी कोशिश रहती है कि मरीज को परेशानी न हो। मुझे जैसे ही पता चला कि मरीज को पानी आ रहा है, मैंने इलाज किया। तीन-चार मरीज थे जिनके टांकों में पानी की समस्या थी।
डॉ. श्वेता यादव, एचओडी, मेटरनिटी, जिला अस्पताल

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