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पहल:20 हजार किमी साइकिल चलाकर दतिया आए नीरज, जैविक खेती अपनाने का दिया संदेश

दतिया3 घंटे पहले
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द इंडियन एग्रीकल्चर साइकिल मैन के नाम से मशहूर नीरज प्रजापति शनिवार को साइकिल यात्रा के दौरान दतिया में झांसी रोड स्थित रास जेबी स्कूल पहुंचे। यहां रास-जेबी ग्रुप मैनेजमेंट सदस्य अमित शर्मा, संतोष गुप्ता, बृजेन्द्र सिंह कौरव और राजेश मोर ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया। यहां नीरज ने जैविक खेती अपनाने के लिए किसानों को जागरूक किया। बता दें कि नीरज हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना गांव से यात्रा प्रारंभ की है अब तक वे 20 हजार 283 किमी की यात्रा तय कर चुके हैं।

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