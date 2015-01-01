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मौसम:धूप खिलने व हवा की गति कम होने से 1.6 डिग्री चढ़ा रात का तापमान, 10.60 पर पहुंचा

दतिया3 घंटे पहले
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  • दिन का तापमान भी मामूली चढ़कर 33 डिग्री पहुंचा, हवा की गति बढ़ी तो फिर गिरेगा तापमान

गुरुवार को सर्दी से हल्की राहत मिली। न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री चढ़ कर 10.6 डिग्री पर पहुंच गया। कारण हवा की गति कम हो गई। दिन में धूप खिली। बुधवार को न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया था। रात के साथ दिन में मामूली राहत मिली। अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री चढ़ कर 33 डिग्री पर पहुंच गया। बुधवार को दिन का तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया था। आने वाले दिनों में जैसे ही उत्तरी हवाओं की गति बढ़ेगी। तापमान में फिर गिरावट होगी।

गुरुवार को दतिया प्रदेश के तीसरा सबसे ठंडा शहर रहा। 9 डिग्री के साथ उमरिया सबसे ठंडा, दूसरे नंबर पर 10 डिग्री के साथ रायसेन व तीसरे नंबर पर 10.5 डिग्री के साथ दतिया ठंडा रहा। बीते छह दिन में 4 दिन दतिया प्रदेश में ठंडा दर्ज किया जा चुका है। गुरुवार को तापमान बढ़ जाने से लोगों को हल्की राहत मिली। लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावनाएं है। मौसम के जानकार के अनुसार बुधवार गुरुवार की रात हवा की गति कम रही। बुधवार को पूरे दिन धूप निकलने से तापमान में गिरावट हुई है। गुरुवार को भी सुबह से निकली धूप के कारण दिन का तापमान बढ़ गया। मौसम साफ होने से अगर हवाएं तेज चलती है तो रात के तापमान में गिरावट होगी।

फिर भी चार सालों की तुलना में रहा ठंडा
गुरुवार को न्यूनतम तापमान भले की 1.6 डिग्री चढ़ गया हो, बावजूद इसके बुधवार गुरुवार की रात बीते चार सालों की तुलना में ठंडी रही। वर्ष 2016 में 5 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री, वर्ष 2017 में 14.2 डिग्री, वर्ष 2018 में 13.6 डिग्री व वर्ष 2019 में 14.6 डिग्री दर्ज किया गया था। जबकि इन चार सालों में दिन ठंडे रहे। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि 2016 में 5 नवंबर को अधिकतम 31.7 डिग्री, वर्ष 2017 में 32 डिग्री, 2018 में 29.2 डिग्री तथा वर्ष 2019 में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया था।

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