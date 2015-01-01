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लापरवाही:पटाखा बाजार में न फायर ब्रिगेड न लाइट की व्यवस्था

भांडेर3 घंटे पहले
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प्रशासन ने कोविड 19 संक्रमण के मद्देनजर पटाखा बाजार तो मेला ग्राउंड में शुरू कर दिया, लेकिन वहां सुरक्षा के लिए तो फायर ब्रिगेड है और न ही प्रकाश के इंतजाम किए गए। शाम होते ही दुकानदारों को अंधेरे में दुकानदारी करनी पड़ रही है। जिससे दुकानदारों के साथ-साथ पटाखे खरीदने पहुंचने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि प्रशासन ने इस बार पटाखा बिक्री के लिए 38 दुकानों के अस्थाई लाइसेंस स्वीकृत किए हैं। जिसमें से 36 दुकानों के लाइसेंस भांडेर के मेला ग्राउंड में जबकि दो दुकानों के लाइसेंस सालोन बी में स्वीकृत किए गए। चूंकि हर साल नगर पंचायत दुकानदारों को आवश्यक सुविधाएं मसलन आगजनी की घटना को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था व प्रकाश की व्यवस्था करती थी। लेकिन इस बार इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

दुकानदारों का कहना है कि लाइसेंस के दौरान जो शर्तें दी गई थी उनके हिसाब से आग बुझाने के लिए इंतजाम उनके द्वारा तो किए गए हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। फायर ब्रिगेड का यहां होना आवश्यक है। लेकिन नगर पंचायत की फायर ब्रिगेड आकर चली गई। वहीं हर साल नगर पंचायत प्रकाश की व्यवस्था करती थी। लेकिन इस बार प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं की गई। शाम होते ही यहां अंधेरा पसर जाता है, जिससे दुकानदारी प्रभावित होती है।

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