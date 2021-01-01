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कोरोना:जनवरी के 6 दिन में 1 भी संक्रमित नहीं, मौत भी शून्य

दतिया2 घंटे पहले
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  • जून के बाद दिसंबर-जनवरी में एक भी कोरोना से मौत नहीं
  • आइसोलेशन वार्ड में भी पलंगों की संख्या घटाई

जून माह के बाद जनवरी माह में कोरोना संक्रमित मिलने की रफ्तार सबसे कम रही। जून माह में कोरोना संक्रमण की दर 13 फीसदी थी लेकिन जनवरी में यह महज एक फीसदी रह गई। जबकि सैंपल सबसे अधिक हुए।

पहले प्रशासन कोरोना मरीज की कांटेक्ट हिस्ट्री के हिसाब से सैंपलिंग कर रहा था, लेकिन स्वत: पहुुंचने वालों की सैंपलिंग हो रही है। जनवरी के छह दिनों में एक भी संक्रमित नहीं निकला। जिले में 14 मई को कोरोना ने दस्तक दी थी और इस माह 6% संक्रमण दर थी। जून में यह रफ्तार 13 फीसदी तक पहुंच गई। जुलाई अगस्त में रफ्तार कम रही। जुलाई में हर सौ सैंपल पर 3 तो अगस्त में लगभग 5 मरीज मिले।

सितंबर में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। हर सौ सैंपल पर 6 मरीज मिले। अक्टूबर में रफ्तार कम होने के बाद नवंबर माह में भांडेर में उप चुनाव हुए तो कोरोना को लेकर लोग लापरवाह हो गए। कोरोना की रफ्तार अक्टूबर की तुलना में 2 फीसदी बढ़ कर 3.81 फीसदी पर पहुंच गई। इसके बाद से लगातार कोरोना संक्रमण दम तोड़ता चला गया। दिसंबर में 1.78% से जनवरी में यह 0.77% पर पहुंच गया।

इन दिनों जिले में नहीं निकला एक भी पॉजिटिव

जनवरी के महीने में आठ दिन ऐसे भी रहे जब एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले में नहीं निकला। दो, तीन, 14, 23, 26 से 29 जनवरी को जिले में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं आया। महीने में सिर्फ एक दिन ही छह जनवरी को जिले में सबसे ज्यादा 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या चार से नीचे रही।

आइसोलेशन वार्ड में पलंगों की संख्या घटी

सीएमएचओ डॉ. एसएन उदयपुरिया ने बताया कि पहले कोरोना मरीज ज्यादा थे इसलिए ढाई सौ वार्ड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था। धीरे-धीरे मरीज कम होते गए तो वार्डों में पलंगों की संख्या भी घटाई गई और अब 40 पलंग वार्ड में हैं। फिर भी कोरोना को लेकर सचेत हैं।

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