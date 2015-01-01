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निरीक्षण:खाद के नमूने लेने बाजार में पहुंचे अफसर दुकानदार पहले ही शटर बंद कर भागे

दतिया3 घंटे पहले
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  • जिले में रबी सीजन में खाद में मिलावट का अंदेशा, इसलिए कार्रवाई करने पहुंचे थे अफसर

कृषि विभाग के अफसरों का एक दल शुक्रवार को कस्बा बड़ौनी में स्थित उर्वरक दुकानों के निरीक्षण और खाद के सैंपल लेने के लिए पहुंचा लेकिन अफसरों के पहुंचने से पहले ही छह में से पांच दुकानदार दुकानों को बंद कर शटरों पर ताला लगाकर भाग निकले। जिससे कृषि विभाग के अफसर सिर्फ एक ही दुकान पर यूरिया व डीएपी खाद के नमूने ले सके।

बता दें कि रबी सीजन प्रारंभ होते ही यूरिया और डीएपी खाद की डिमांड बढ़ गई है। किसान बोवनी से पहले ही खाद खरीदकर ले जा रहे हैं ताकि बाद में किल्लत का सामना न करना पड़े। ऐसे में कृषि विभाग को नकली व खराब खाद के सप्लाई होने का अंदेशा है।

शुक्रवार को कृषि विकास अधिकारी रविंद्र पाराशर, एके शाक्य, राकेश गुप्ता और विनोद दुबे संयुक्त रूप से कस्बा बड़ौनी में स्थित खाद की छह दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे लेकिन खाद विक्रेता कृषि अधिकारियों के आने से पहले ही भाग निकले। सिर्फ एक दुकान ही खुली पाए जाने पर सैंपल लिए गए। साथ ही जो दुकानदार दुकानें बंद कर भागे उन्हें कृषि विभाग ने फोन कर बुलाया लेकिन एक भी दुकानदार ने फोन रिसीव नहीं किया। इससे खाद की कालाबाजारी के साथ मिलावट खोरी का अंदेशा बढ़ गया है।

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