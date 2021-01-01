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राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ:पीतांबरा पीठ पर बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा

दतिया2 घंटे पहले
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रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रथम दिन श्री पीतांबरा पीठ के प्रवेश द्वार पर पोलियो की दवा पिलाने के लिए स्टॉल लगाया गया। यहां देश के कोने-कोने से आने वाले बच्चों को समाज सेविका श्वेता गोरे ने अपने हाथों से पोलियो की दवा पिलाई। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया।

इस दौरान शहर के लोग भी काफी तादाद में बच्चों को लेकर पीतांबरा माई के दरबार में लगे पोलियो स्टॉल पर दवा पिलाने पहुंचे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रथम दिन पोलियाे की दवा पिलाने के साथ साथ पीतांबरा पीठ पर आए श्रद्धालुओं को समाज सेवियों ने पोलियो की दवा पिलाने को लेकर जागरूक भी किया।

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