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बैरक में एसएएफ जवान की मौत:ड्यूटी के लिए गणना में शामिल नहीं हुआ प्रधान आरक्षक, दो घंटे बाद अपने बिस्तर में मृत मिला

दतियाएक घंटा पहले
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मृतक रमेशचंद्र - Dainik Bhaskar
मृतक रमेशचंद्र
  • हार्ट अटैक से मौत की आशंका

पुलिस लाइन की बैरक में बुधवार को सुबह 9 बजे 29वीं एसएएफ बटालियन के प्रधान आरक्षक की लाश उसके विस्तर पर ही पड़ी मिली। बुधवार को सुबह 7 बजे जवानों की गणना हुई जिसमें एसएएफ के जवान शामिल हुए लेकिन 55 वर्षीय एसएएफ जवान शामिल नहीं हुआ। साथी जवानों ने चाय की गुमटियों, लाइन में तलाश किया लेकिन कहीं पता नहीं चलने पर बैरक में ही जाकर देखा तो वह मृत पड़ा मिला। जवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत की आशंका जताई गई है। फिलहाल कोतवाली पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

उत्तरखंड के कोटद्वार गड़वाल निवासी एसएएफ में प्रधान आरक्षक के तौर पर पदस्थ था और वर्तमान में अपनी कंपनी के जवानों के साथ पुलिस लाइन में पदस्थ था। बुधवार को सुबह 7 बजे उसके साथी तो गणना में पहुंच गए लेकिन रमेशचंद्र नहीं पहुंचा। गणना करने वाले अधिकारी से रमेशचंद्र के बारे में पूछा तो साथी एसएएफ जवान रमेशचंद्र को पहले तो बैरिक में देखने पहुंचे और वहां बिस्तर पर पड़ा देखकर सोता हुआ समझकर चले गए। काफी देर तक नहीं आने पर पुन: बैरक में जाकर देखा। बैरक में रमेशचंद्र अपने बिस्तर पर लेटा था। उसे हिलाया डुलाया तो शरीर में किसी तरह की हरकत नहीं हुई। इसके बाद पुलिस लाइन के डॉक्टर से चेकअप कराया गया तो डॉक्टर ने प्रधान आरक्षक को मृत घोषित कर दिया।

अगस्त में पुलिस लाइन में तैनात हुआ था प्रधान आरक्षक
मृतक रमेशचंद्र 29वीं एसएएफ बटालियन में ही भर्ती हुआ था और तब से वह इसी बटालियन में पदस्थ था। 27 अगस्त 2020 को 132 जवानों की कंपनी पुलिस लाइन में पहुंची। इसी कंपनी में रमेशचंद्र भी तैनात था। उसकी ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस के साथ चैकिंग में लगती थी। रमेशचंद्र ने सोमवार को ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी की और मंगलवार को पूरे दिन अवकाश यानि ऑफ पर रहा। ऑफ के दौरान वह लाइन में भी इधर उधर बैठकर अपने साथी जवानों से चर्चा करते हुए भी देखा गया। मंगलवार को ही रात 10 बजे गणना में भी पहुंचा। लेकिन बुधवार को सुबह की गणना में शामिल नहीं हो सका। साथी जवानों ने रमेशचंद्र के निधन की सूचना उसके परिजन को दी।

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