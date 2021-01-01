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दतिया:यूजी में प्रवेश के लिए 3 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन

दतिया2 घंटे पहले
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राजमाता विजयाराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में यूजी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएटी में शामिल होने वाले पात्र अभ्यर्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, च्वॉइस भरने के लिए 3 फरवरी की रात 12 बजे तक का समय विद्यार्थियों को दिया गया है। साथ ही दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो गया है, जो 5 फरवरी तक कराए जा सकेंगे।

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