पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बदलाव:संजय कुमार ने संभाला कलेक्टर का पदभार

दतिया3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आईएएस संजय कुमार ने गुरुवार को दतिया पहुंचकर कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया है। साल 2011 बैच के आईएएस कुमार का 13 अक्टूबर को भांडेर विधानसभा उप चुनाव में दतिया से भोपाल स्थानांतरण कर दिया गया था और बी विजय दत्ता को कलेक्टर बनाया गया था।

10 नवंबर को विधानसभा उप चुनाव की मतगणना संपन्न होने के बाद बुधवार को राज्य शासन द्वारा जारी की गई पांच आईएएस की स्थानांतरण सूची में संजय कुमार को पुन: दतिया कलेक्टर बनाया गया। गुरुवार को वे दतिया पहुंचे और अपर कलेक्टर सुजान सिंह रावत से चार्ज ग्रहण किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें