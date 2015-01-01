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कोरोना अपडेट:102 सैंपल रिपोर्ट में सात पॉजिटिव, तीन भांडेर के

दतिया3 घंटे पहले
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गुरुवार को मेडिकल कॉलेज से 102 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई, जिसमें से सात लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें से तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज भांडेर के नया जीवन स्कूल के संचालक व उनकी पत्नी व कर्मचारी है। जबकि 2 मरीज दतिया शहर और 2 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से सामने आए हैं। अब जिले में कॉल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1386 पर पहुंच गई है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को मेडिकल कॉलेज से 102 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आई। जिसमें से भांडेर के नया जीवन स्कूल के संचालक क्रिस्टोफर पुत्र सेलवामनी, उनकी पत्नी हेमा क्रिस्टोफर, व कर्मचारी मनोज पुत्र गोविंदास पाल कोरोना पॉजीटिव निकले। वहीं हनुमान गढ़ी पर विपिन सिंह, दक्षिणा सिंह पत्नी विपिन सिंह भी संक्रमित मिले। ग्राम मुरेरा में भगवती कुशवाहा और ग्राम सरसई में हरप्रसाद पुत्र बटोले कुशवाहा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है।

भांडेर में विधानसभा उपचुनाव खत्म होते ही मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आया है। अभी तक 300 से ज्यादा सैंपलों रिपोर्ट में तीन या चार ही कोरोना मरीज सामने आते थे, लेकिन अब सिर्फ 102 कोरोना सैंपलों रिपोर्ट में ही 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भांडेर में चुनाव प्रचार के दौरान रैली आम सभा बैठकों और नुक्कड़ नाटकों में जिस तरह लोग भीड़ के रूप में जमा हुए उसका असर आगामी कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है।

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