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ज्योतिष:खरमास शुरू, शादियों पर 18 अप्रैल तक रोक, नहीं होंगे शुभ कार्य

दतियाएक घंटा पहले
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  • 14 जनवरी को खरमास समाप्त होते ही 17 जनवरी से गुरु ग्रह अस्त होगा, गुरु के उदय होते ही शुक्र हो जाएगा अस्त

मंगलवार को रात लगभग 9.30 बजे ग्रहों के राजा सूर्य ने धनु राशि में प्रवेश कर लिया। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास शुरू हो गया। 14 जनवरी को सुबह लगभग 9 बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा। लेकिन शादी समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। कारण 17 जनवरी से गुरु ग्रह अस्त हो रहा है। गुरु के उदय होते ही 14 फरवरी से शुक्र ग्रह अस्त हो जाएगा। 18 अप्रैल को शुक्र उदय होगा। इसके बाद शादी समारोह शुरू होंगे।

पं. मनोज तिवारी बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार 9 ग्रह होते है। यह 9 ग्रह किसी न किसी राशि के स्वामी है। गुरु ग्रह धनु व मीन राशि का स्वामी है। जब भी सूर्य ग्रह इन राशियों में पहुंचते है, खरमास शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ग्रहों के राजा सूर्य के रथ को खींच रहे घोड़े थम जाते है। उन्हें आराम देने के लिए रथ में खर (गधा) को लगाया जाता है। इसलिए इन माहों को खर मास कहा जाता है। मंगलवार की रात सूर्य के धनु राशि में पहुंचते ही खरमास शुरू हो गया। खरमास में शुभ कार्य प्रतिबंधित रहते हैं। खासतौर से शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, मंदिरों में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा आदि कार्य नहीं किए जाते।

पहले गुरु फिर शुक्र के अस्त रहने से रहेगी शादियों पर रोक
खरमास 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो जाएगा। आमतौर पर खरमास की समाप्ति के साथ ही शादी विवाह शुरू हो जाते है। लेकिन 17 जनवरी को गुरु ग्रह अस्त हो रहा है। हिंदू पंचांग में मान्यता है कि अगर गुरु ग्रह के अस्त के दौरान शादी विवाह किया जाता है तो दांपत्य जीवन सुखी नहीं रहता। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है। गुरु 13 फरवरी को उदय हो रहे है। लेकिन 14 फरवरी को शुक्र ग्रह के अस्त हो जाने से शादी विवाह पर रोक ही रहेगी।

मान्यता है कि शुक्र ग्रह के अस्त होने पर अगर शादी विवाह किया जाता है तो दंपति के संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है। इसलिए इन दोनों ग्रह के अस्त के दौरान शादी विवाह नहीं होते। 18 अप्रैल को शुक्र ग्रह उदय होगा। 22 अप्रैल को पहला शुद्ध विवाह मुहूर्त है। इसके साथ शादियों का दौर शुरू होगा।

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