पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्तिक स्नान:सनकुआं धाम पर इस साल पहली बार पहुंचीं इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं

दतियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। शहरी क्षेत्रों में भले ही यह कम हो रहा हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ पूरे एक माह भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। महीने भर के पर्व में महिलाएं व्रत रखती हैं।

नदी, तालाबों पर सूर्योदय से पहले स्नान कर ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती हैं, इसी परंपरा के तहत सनकुआं धाम पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सैकड़ों महिलाएं अल सुबह से नदी पर पहुंच रही हैं। कार्तिक माह में ईश्वर की आराधना के लिए बुंदेलखंडी भाषा में बगैर किसी वाद्य यंत्र के गाए जाने वाले भजन मंत्र मुग्ध कर कर रही हैं। यहा तस्वीर शुक्रवार को सनकुआं धाम की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें