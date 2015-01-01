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सुप्रभात:शरद ऋतु में एक घंटे घटा दिन, 25 मिनट देर से निकल रहे सूर्य नारायण, 45 मिनट पहले हो रहे अस्त

दतिया3 घंटे पहले
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तस्वीर सेंवढ़ा के सनकुआं की है, यह दृश्य सुबह 7 बजे कैमरे में कैद किया गया।

सेंवढ़ा | शरद ऋतु चल रही है। इसमें दिन का समय घट जाता है। सूर्य भगवान के उदय होने का समय बढ़ जाता है। जो अस्त होने का घट जाता है। शरद ऋतु से पूर्व यानि 22 सितंबर को सुबह 6.30 बजे सूर्योदय हो रहा था तो शाम को 6.30 बजे की अस्त। यानि 12 घंटे का दिन था। वर्तमान में सुबह 6.55 बजे सूर्योदय हो रहा है, जबकि सूर्यास्त 5.50 बजे। यानि लगभग एक घंटे दिन कम हो गया। सूर्य की गति के हिसाब से हर दिन एक से दो मिनट अंतर आता रहता है। पं. मनोज तिवारी के अनुसार 15 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य के पहुंचते ही दिन का समय बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए दिसंबर माह में 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है।

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