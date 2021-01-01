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वारदात:खेत में पानी देने गया था बुजुर्ग, पेड़ के नीचे सिर और हाथ धड़ से अलग पड़े मिले

दतिया2 घंटे पहले
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  • मृतक के भाई ने गांव के ही पांच आदतन अपराधियों पर लगाया हत्या का आरोप

गोंदन थाना क्षेत्र के ग्राम हरदई में 62 वर्षीय बुजुर्ग की बुधवार को सुबह खेत पर ही अज्ञात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। किसी धारदार हथियार से बुजुर्ग का सिर और हाथ धड़ से अलग कर दिए गए। घटना मंगलवार-बुधवार की रात की बताई गई। सुबह छोटा भाई खेत पर पहुंचा तब घटना की जानकारी लगी। शाम को शव इंदरगढ़ में पीएम के लिए लाया गया। वहीं गोंदन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मृतक के भाई ने गांव के ही पांच आदतन अपराधियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

ग्राम हरदई निवासी रामशंकर पुत्र राधेलाल यादव ने बताया कि वह मंगलवार को शाम चार बजे अपने बड़े भाई बलवान उर्फ बादाम सिंह यादव (62) को खेत पर फसल में पानी देते छोड़ आया था। बुधवार को सुबह 9 बजे रामशंकर खेत पर पहुंचा तो नीम के पेड़ के नीचे बलवान का सिर और हाथ कटे हुए मिले। बांकी शरीर अलग पड़ा था। किसी धारदार हथियार से सिर और हाथ को काटकर अलग किया गया था। उसने डायल-100 को सूचना दी। गोंदन पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और पूरे दिन जांच पड़ताल की लेकिन न तो हत्यारों का सुराग लगा और न घटना की असल वजह पर पहुंच सकी।

वहीं मृतक के भाई लाखन सिंह ने बलवान की हत्या का आरोप गांव के आदतन अपराधी विक्रम सिंह, सुरेंद्र, तेज सिंह, मलखान और सुरेंद्र यादव पर लगाया है। लाखन ने बताया कि करीब छह साल से ये सभी डरा धमकाकर उसकी व उसके भाईयों की जमीन पर कब्जा किए हैं। जब भी जमीन छुड़ाने जाओ तो हथियार लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि जिस दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई उसी दिन ऊपर पहुंचा देंगे। पिछले साल आरोपियों ने रामशंकर की भी पिटाई की थी। हालांकि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही घटना की असल वजह और हत्यारों का पता चल सकेगा।

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