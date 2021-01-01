पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम का मामला:गृहमंत्री ने 5 बार तहसीलदार को पुकारा, नहीं आए तो मंच से ही निलंबित कर दिया

दतिया2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
तहसीलदार से मीडिया ने पूछा कि आप कहां थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं मौजूद था, लेकिन गृह मंत्री की आवाज नहीं सुन पाया। - Dainik Bhaskar
तहसीलदार से मीडिया ने पूछा कि आप कहां थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं मौजूद था, लेकिन गृह मंत्री की आवाज नहीं सुन पाया।
  • दतिया की बड़ौनी तहसील में पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम का मामला

बड़ौनी में नगर परिषद द्वारा आयोजित पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में रविवार काे पहुंचे गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गरीबाें के आवेदन देने के लिए तहसीलदार सुनील वर्मा को बुलाया। उन्होंने कहा- आज 59 लोगों को पर्ची बांट रहे हैं और 20-25 आवेदन और आए हैं।

तहसील से कौन हैं यहां, तहसील का कौन कर्मचारी है यहां, बुलाओ (लोगों ने आवाज लगाकर बुलाया तहसीलदार साहब)...तहसीलदार कौन हैं यहां....(भीड़ में से किसी ने कहा शाक्य साहब हैं, किसी ने कहा वर्मा जी हैं) तहसीलदार साहब कहां हैं...तहसीलदार साहब कहां हैं...यहां कौन है चार्ज में तहसीलदार...(भीड़ ने कहा सुनील वर्मा)।

छठी बार मे मंत्री ने मंच से ही कह दिया कि मैं उनको निलंबित करने की घोषणा करता हूं। प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में वहां तहसीलदार अथवा जो भी चार्ज में हो उसे मौजूद रहना होता है। मंत्री की घोषणा के कुछ देर बाद ही कलेक्टर संजय कुमार ने तहसीलदार को सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव कमिश्नर के पास भेजा और कमिश्नर ने भी बगैर देरी किए गृहमंत्री के कार्यक्रम में प्रोटोकाॅल का पालन न करने पर तहसीलदार को निलंबित कर दिया। बता दें कि सुनील 23 नवंबर को इंदरगढ़ से बड़ौनी के तहसीलदार बनाए गए थे।

तहसीलदार ने कहा... मैंने बाद में मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा था

निलंबित होने के बाद जब तहसीलदार से मीडिया ने पूछा कि आप कहां थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं मौजूद था, लेकिन गृह मंत्री की आवाज नहीं सुन पाया। पांच मिनट बाद मैंने उनसे मुलाकात कर अपना पक्ष भी रखा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser