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बर्ड फ्लू से लोगों में दहशत:दुरसड़ा में मृत मिला कबूतर मरे पक्षियों की संख्या हुई 79

दतिया2 घंटे पहले
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भांडेर अनुभाग के दतिया-भांडेर रोड स्थित ग्राम दुरसड़ा में रविवार को सुबह एक कबूतर की मौत हो गई। कबूतर सुबह 9 बजे करीब आसमान में उड़ रहा था तभी सड़क पर गिरा और चंद सैकंडों में उसने दम तोड़ दिया। गांव में कबूतर के मरने से बर्ड फ्लू को लेकर दहशत फैल गई।

हालांकि कुछ ग्रामीणों ने समझदारी से कबूतर को पॉलिथीन में डाला और दूर ले जाकर सुनसान जगह पर गड्‌ढा खोदकर गाड़ दिया। वहीं अब जिले में बर्ड फ्लू से मृत पक्षियों की संख्या 79 पर पहुंच गई है।

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