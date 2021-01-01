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ट्रांसफर:छह शिक्षकों के ग्वालियर और शिवपुरी स्थानांतरण

दतिया2 घंटे पहले
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मप्र लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त जयश्री कियावत ने जिले में पदस्थ पांच शिक्षकों के स्थानांतरण शिवपुरी और ग्वालियर जिले में किए हैं। जबकि एक शिक्षक का स्थानांतरण दतिया से जिले के बैंदा गांव में हुआ।

जारी आदेश में शिक्षक साबिर खान को ररुआजीवन से चिरली शिवपुरी, तबस्सुम जाफरी को हायर सेकंड्री स्कूल नंबर दो दतिया से अमोला शिवपुरी, शिक्षक तरन्नुम जाफरी को प्रा.वि. भैरव मंदिर दतिया से दलपतपुरा दतिया, शिक्षक तनजीम फातमा को क.मा.वि नंबर दो दतिया से प्राथमिक स्कूल बैंदा दतिया, शिक्षक नेहा तिवारी को सकतपुरा प्रा.वि. दतिया से जीएमएस नैनागिर ग्वालियर और माध्यमिक शिक्षक नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी को न्यू हाई स्कूल सिजौरा से डाबरभाट जिला शिवपुरी में स्थानांतरित किया गया है।

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