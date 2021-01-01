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बैठक:राजस्व बढ़ाने का प्रयास करें अधिकारी: कलेक्टर

दतिया2 घंटे पहले
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राजस्व बढ़ाने के लिए बुधवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कलेक्टर संजय कुमार ने बैठक ली। बैठक में उन्होंने अब तक प्राप्त राजस्व के संबंध में समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी राजस्व को और बढ़ाने के लिए प्रयास करें। शासन की मंशानुरुप जिले में राजस्व प्राप्त होना चाहिए।

राजस्व वसूली के जितने प्रकरण लंबित है, उनका निराकरण करें राजस्व की वसूली करें। बैठक में स्टाम्प, पंजीयन, खनिज, परिवहन, आबकारी, वाणिज्यकर, राजस्व आदि विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के तहत अर्जित लक्ष्यों की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 अभी तक निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत अर्जित राजस्व की जानकारी दी।

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