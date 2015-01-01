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वारदात:21 घंटे में एक ही स्थान पर दो बार की हमलावरों ने फायरिंग, दो लोग घायल

दतियाएक घंटा पहले
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अस्पताल में भर्ती सोनू चौधरी और केशव अहिरवार।
  • संदेह– दोनों घटानाओं के तार एक दूसरे से जुड़े

कोतवाली थाना क्षेत्र के छल्लापुरा सरकारी स्कूल के पास 21 घंटे में दो बार बदमाशों ने हमला कर दो लोगों में गोली मारी। पहली वारदात बुधवार की शाम लगभग साढ़े सात बजे हुई, दूसरी गुरुवार की दोपहर लगभग साढ़े चार बजे। दोनों घटनाओं में दो युवकों के पैर में गोली लगी। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने एक नामजद एवं चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देख रही है। फिलहाल हमला क्यों किया गया, पता नहीं चल सका।

पहली वारदात- बुधवार की शाम साढ़े सात बजे छल्लापुरा स्कूल के पास सोनू उर्फ सुरेंद्र चौधरी (29) पुत्र नारायण प्रसाद चौधरी निवासी खलकापुरा अपने दोस्त के साथ बैठा था, तभी अचानक गोली चली, गोली उसके पैर में जाकर लगी। जिससे सोनू घायल हो गया। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से भाग गए। चूंकि शाम के वक्त अंधेरा था, इसलिए हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी। सोनू के मुताबिक उसका किसी से विवाद नहीं। हालांकि दस हजार रुपए के लेन देन को लेकर वारदात करने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में टीआई रत्नेश यादव का कहना है कि मामला संदिग्ध है, फिर भी जांच कर रहे हैं।

दूसरी वारदात- गुरुवार की शाम साढ़े चार बजे छल्लापुरा स्कूल के पास केशव अहिरवार अपने दोस्त के साथ बैठा था। इसी बीच दो बाइकों पर पांच लोग आए और बाइक पर बैठे गोली चला दी। गोली केशव अहिरवार के घुटने के पास लगी। जिससे वह घायल हो गया। वारदात करने के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। केशव का कहना है कि उसने बाइक पर बैठे हनी सेन को पहचान लिया था। लेकिन उसके ऊपर हमला क्यों किया, यह नहीं पता। केशव के मुताबिक उसका कोई विवाद नहीं है। पुलिस ने हनी सेन सहित चार अज्ञात पर केस दर्ज किया है।

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