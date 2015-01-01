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भांडेर विस उपचुनाव:पिछले विस चुनाव के मुकाबले इस बार भांडेर के 14 बूथ पर वोटिंग कम, ग्रामीण क्षेत्र में 15% तक बढ़ी

दतिया3 घंटे पहले
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  • 2018 के विस चुनाव की तुलना में मतदान करने में पीछे रहे भांडेर नगर के मतदाता
  • भांडेर नगर में 24 में से 14 बूथ पर मतदान 2 से 11 प्रतिशत तक गिरा

भांडेर विधानसभा के उपचुनाव में नगर के मतदाताओं ने मतदान में कम रुचि दिखाई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता मतदान में आगे रहे। यही कारण रहा कि नगर के कुल 24 बूथ में से 14 बूथ पर विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में मतदान कम रहा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बूथ पर 2 से 15 फीसदी तक मतदान बढ़ गया। खास बात यह है कि नगरीय क्षेत्र में 2018 की तुलना में अधिक वोटिंग प्रतिशत वाले बूथ बहुत कम हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बूथों पर रिकाॅर्ड मतदान हुआ है।

भांडेर के बूथ क्रमांक 199 पर विधानसभा चुनाव में 71.13 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले थे, जबकि उप चुनाव में मात्र 60.96 फीसदी मतदाताओं ने वोटिंग की। बूथ क्रमांक 212 पर विधानसभा चुनाव में 61.2 फीसदी वोट पड़े थे, जबकि उप चुनाव में 55.81 फीसदी, बूथ क्रमांक 214 पर 60.84 प्रतिशत वोटरों ने विधानसभा में वोट डाले थे, जबकि उप चुनाव में 57.34 फीसदी ने वाेट डाले।

साैजना गांव में 2018 में जहां सबसे कम मतदान हुआ वहां इस बार 13 फीसदी अधिक वोट पड़े
विधानसभा चुनाव 2018 में ग्राम सौजना के बूथ क्रमांक 25 पर कुल 47.65 फीसदी वोटरों ने वोट डाले थे लेकिन इस उपचुनाव में यहां 60.56 फीसदी वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया यानि लगभग 13 फीसदी मतदान बढ़ा। कुछ ऐसा ही मामला विंडवा गांव का है, 2018 में कम वोटिंग के मामले में यह दूसरे नंबर पर था। यहां 52.63 फीसदी वोट पड़े थे। इस उपचुनाव में यहां 63 फीसदी वोट डाले गए। इनके अलावा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों की पोलिंग बूथों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा ही। बसपा प्रत्याशी महेन्द्र बौद्ध के गृह गांव सड़वारा में भी इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। यहां 2018 में 73.56 फीसदी वोट पड़े थे, लेकिन उप चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ कर 78.24 फीसदी पर पहुंच गया।

2018 में जिस बूथ पर सबसे अधिक वोट पड़े थे, वहां गिरा आंकड़ा
वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्राम ककराैआ के ग्रामीणों ने विधानसभा में अधिक वोटिंग करने के मामले में नाम दर्ज कराया था लेकिन उपचुनाव में वे इसे बरकरार नहीं रख सके। 2018 में ककराैआ के बूथ क्रमांक 148 पर 89.12 फीसदी वोट डाले गए थे। इस बार 87 फीसदी मतदान हुआ। उप चुनाव में सिंधवारी के ग्रामीणों ने सबसे अधिक वोट डालने के रिकाॅर्ड बनाया। यहां 87.85 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले। ककराैआ दूसरे नंबर पर रहा।

औसत से अधिक हुआ दतिया जनपद क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर मतदान
उपचुनाव में भांडेर विधानसभा क्षेत्र में कुल 260 पोलिंग बूथ बनाई गई थी। इनमें से 87 पोलिंग बूथ दतिया जनपद व अनुभाग में आने वाले गांवों में थीं। इन क्षेत्रों में जनपद पंचायत दतिया ने स्वीप अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम किए। परिणाम इन 87 पोलिंग बूथों पर विधानसभा के औसत से अधिक वोटिंग हुई। विधानसभा में कुल 72 फीसदी वोट डाले गए, जबकि दतिया जनपद के गांव में 76 फीसदी मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान वाले केन्द्रों में दतिया जनपद के गांव अधिक हैं।

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