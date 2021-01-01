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बेखौफ माफिया:जहां छापे में अवैध शराब पकड़ी, वहीं फिर खुलेआम बिकने लगी

दतिया2 घंटे पहले
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  • मुरैना में जहरीली शराब से मौतों के बाद भी कार्रवाई का डर नहीं

मुरैना में जहरीली शराब से हुई 28 मौतों के बाद 15 दिन के अंदर पुलिस के साथ आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जिन स्थानों से लोगों को अवैध शराब बेचते पकड़ा और करोड़ों की अवैध शराब नष्ट की, वहीं अब फिर बेधड़क खुले में बैठ कर कच्ची शराब बिकने लगी है।

रविवार को दैनिक भास्कर ने शहर के उन्हीं स्थानों पर स्टिंग किया, जहां पहले कार्रवाई हो चुकी थी। लोग खुलेआम शराब बेच रहे थे। पूछने पर बताया कि अब वह झांसी से शराब लेकर आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर बन नहीं रही है।

एक ठिकाना ऐसा जहां 15 दिन में 3 छापे, हर बार मिली अवैध शराब पुलिस और आबकारी विभाग ने पिछले 15 दिन में हमीरपुर, प्रकाशनगर, झड़िया, ततारपुर, इंदरगढ़ में भांडेर रोड, कामद रोड, थरेट में चीना बंबा, सेंवढ़ा के मुबारकपुरा, गोराघाट, फुलरा समेत करीब 50 ठिकानों पर कार्रवाई कर करोड़ों की शराब नष्ट की। लेकिन हकीकत यह है कि यहां आज भी शराब आसानी से उपलब्ध मिल रही है। कुछ लोग समीपस्थ झांसी जिले से खरीदकर ला रहे हैं तो कुछ रात में बनाकर बेच रहे हैं और कुछ लोग अभी भी छिपाकर रखे हैं।

अवैध शराब का कारोबार; तीन मामलों से समझें कैसे चल रहा है धंधा

1. पीतांबरा पीठ... बोरियों में छिपाकर रखी थी, बोले- पापा, अम्बावाय से लाते हैं

15 जनवरी को पुलिस-आबकारी टीम ने हमीरपुर कंजर डेरा पर कार्रवाई कर 30 लाख की शराब नष्ट की थी। भास्कर टीम को कंजर डेरा पर रहने वाला युवक रविवार को सुबह 11 बजे पीतांबरा पीठ के पूर्व द्वार पर शराब बेचते मिला।

एक बोरी वह अपने पास रखे था और दूसरी पार्क की फेंसिंग में छिपा रखी थी। पूछने पर बताया- उसके पापा झांसी जिले के अम्बावाय में परवल गांव के कंजर डेरे से लाते हैं और बेच रहे हैं। उसने बताया झांसी में कच्ची शराब की बोतल 40 रुपए में मिलती है लेकिन थोक में 30 रुपए में ला रहे हैं।

2. करन सागर... जहां दस पहले छापा मारा, वहीं फिर बिक रही थी शराब

भास्कर टीम रविवार सुबह 11.30 बजे करनसागर के सामने बनी प्रजापति धर्मशाला के पीछे पहुंची। यहां दो महिलाएं एक दुधमुंहे बच्चे को लेकर कच्ची शराब बेच रही थीं, उन्हाेंने बताया वे झड़िया कंजर डेरा पर रहती हैं। जब उनसे कहा वहां पुलिस ने कार्रवाई की थी तो महिला ने कहा- छिपाकर रखी थी उसे बेचकर बच्चों का पेट पाल रहे हैं।

3. इंदरगढ़ में भांडेर रोड की पुलिया... शराब खरीदकर वहीं बेहोश था युवक

भास्कर टीम रविवार को दोपहर 1 बजे इंदरगढ़ के भांडेर रोड पर पहुंची। यहां पुलिया पर एक बालक बैठकर शराब बेच रहा था। पूछने पर बालक ने बताया कि वह भांडेर रोड कंजर डेरा से ही शराब लाकर बेच रहा है। बता दें कि इस कंजर डेरा पर पुलिस और आबकारी ने 15 जनवरी को शराब नष्ट की थी। अब यहां रात में शराब बनती है।

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