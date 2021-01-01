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भाजपा नेता का दौरा:विकास कार्यों में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे: डॉ. मिश्रा

दतिया2 घंटे पहले
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  • युवा भाजपा नेता डॉ. सुकर्ण मिश्रा विस के एक दिवसीय दौरे पर रहे

भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सुकर्ण मिश्रा बुधवार को सुबह 11 बजे राजघाट कॉलोनी अपने निवास पर पहुंचे और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके पश्चात शहर में रिंकू बुंदेला के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की।

डॉ. मिश्रा दतिया विधानसभा के ग्राम पलोथर और खरग में पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद शहर के समाज सेवी युवाओं के बीच बैठक की। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के विशेष प्रयासों से दतिया में विकास की गंगा बह रही है और यह गंगा आगे भी बहती रहेगी।

दतिया शहर के युवा जागरूक हैं इसलिए विकास कार्यों में आगे आएं। युवा बताएं कि हम दतिया शहर और अपने ग्रामीण इलाकों में क्या और बेहतर कर सकते हैं। हमें अपने दतिया को पूरे प्रदेश में नंबर वन बनाना है। गृहमंत्री डॉ. मिश्रा के होते हुए धन की कोई कमी नहीं रहेगी।

इस दौरान प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अतुल भूरे चौधरी, सनत पुजारी, जिला अध्यक्ष गौरव दांगी, जौली शुक्ला, रेशू दांगी, अंकित शर्मा, राहुल पुरोहित, परशुराम शर्मा, कपिल पांडे, कौशल, शादाब खान, इम्तियाज खान, महिपाल बुंदेला, बंटी, सत्यम, अमन गुप्ता, आकाश भार्गव, दीपक आदि मौजूद रहे।

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