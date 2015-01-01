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सुसाइड:युवक ने नीम के पेड़ से लगाई फांसी, मौत

दतिया3 घंटे पहले
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पंडोखर थाना क्षेत्र के सिकरी गांव के मौजे में नीम के पेड़ से एक युवक ने फांसी लगा ली। युवक बड़ैरासोपान का रहने वाला है और शुक्रवार को दोपहर में सिकरी मौजे में पहुंचकर नीम के पेड़ से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। शाम को सूचना मिलने पर पंडोखर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निगरानी में लेकर पीएम कराया। तत्पश्चात मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ग्राम बड़ैरासोपान निवासी भारत भूषण पुत्र मन्नूलाल दोहरे ने पुलिस को बताया कि उसके 26 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार ने शुक्रवार को दोपहर में सिकरी मौजे में नीम के पेड़ से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। युवक के फांसी लगाने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पंडोखर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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