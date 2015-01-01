पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लेटलतीफी:गोहद को प्रदेश की 110 निकायों में किया था शामिल, पिंक सिटी के रूप में डबलप करने का काम शुरू नहीं

गोहदएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
गाेहद नगर।
  • सात साल गुजरने के बाद भी शुरू नहीं हुआ काम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 110 नगरीय निकायों में मास्टर प्लान लागू किया। इसमें गोहद नगर को पिंक सिटी के रूप में डेवलप करने की कार्ययोजना तैयार की गई थी। लेकिन सात साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक प्रोजेक्ट के तहत होने वाले काम शुरू नहीं हुए हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 110 नगरीय निकायों में मास्टर प्लान लागू किया। इस मास्टर प्लान के तहत गोहद नगर को जयपुर की तरह पिंक सिटी बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इसके लिए सात साल पहले भोपाल से आई एक टीम ने नगर का निरीक्षण भी किया था। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया जो अभी तक अटका हुआ है।

प्रोजेक्ट के तहत यह होना थे नगर में कामः मास्टर प्लान के तहत गोहद नगर में 1.5 किमी लंबी सरकारी जमीन पर मुंबई की तर्ज पर डबल स्टोर मार्केट व चौपाटी निर्माण, बैसली डेम को भोपाल तालाब की तहत निर्माण, आधुनिक सुविधायुक्त हॉकर्स जोन, डांग पहाड़ के पास उद्योग, गौहद चौराह भिंड रोड पर नया बस स्टैंड, जलावर्धन योजना, टाउन हॉल निर्माण के साथ नगर की सभी सड़कों का 30 से 40 फीट चौड़ीकरण सहित 65 करोड़ रुपए की लागत से अन्य छोटे-छोटे विकास कार्य होने थे। लेकिन पिछले 7 साल में प्रोजेक्ट का एक भी काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें