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अनदेखी:नगर की मुख्य सड़क पर तेज गति से गुजर रहे ओवरलोड वाहन, हादसे की आशंका

गोहद4 घंटे पहले
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गोहद नगर की सड़कों पर रात-दिन भारी वाहनों की आवाजाही होती है। रात में गिट्‌टी एवं बजरी से भरे ओवरलोड वाहन नगर के मुख्य मार्ग से तेज गति से गुजरते हैं। सेंवढ़ा से बजरी भरकर लाने वाले ओवरलोड डंफर गोहद नगर के बाजार से चौराहे तक तेज गति के साथ गुजरते हैं। ऐसे में इन वाहनों से आम राहगीरों को काफी खतरा बना हुआ है।

गोहद बस स्टैंड से गोहद चौराहा तक दिन रात लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में गिट्‌टी एवं बजरी भरकर लाने वाले भारी वाहनों की तेज गति लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि गोहद डेम के पास मुख्य मार्ग की पुलिया पुरानी एवं जर्जर हालत में पहुंच चुकी है ऐसे में यहां से भारी वाहनों का तेज गति से गुजरना खतरनाक साबित हो सकता है।

बताया जाता है कि गोहद होकर इटावा की ओर जाने वाले भारी वाहन ओवरलोड माल लेकर चलते हैं। इसके साथ ही नगर में वाहन चालक वाहन की गति कम नहीं करते। इसके चलते कुछ समय पहले गोहद में जानलेवा दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी वाहनों की गति पर लगाम नहीं लगी है। पुलिस प्रशासन भी ओवरलोड व तेज गति से नगर से गुजरने वाले वाहनों पर कार्रवाई नहीं करता जिससे लोगों की जान जोखिम में रहती है।

बताया जाता है कि भारी वाहनों के बीच जब कोई चार पहिया या दो पहिया वाहन चालक फंस जाता है तो उसे ओवरटेक करने में बहुत रिस्क रहती है। क्योंकि भारी वाहनों के चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी रहती है जिससे वे आगे-पीने के वाहनों को ओवरटेक करने पर ध्यान नहीं देते और तेजी से अपना वाहन लेकर निकलते हैं। इससे हादसे का अंदेशा बना हुआ है।

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