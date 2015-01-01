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मिलावट के खिलाफ़ युद्ध:किराना की 10 दुकानों से 30 सैंपल लिए, जांच में चार फेल

कैलारस2 दिन पहले
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चलित लैब में मसालों की जांच करते खाद्य सुरक्षा अधिकारी।

चाय, कॉफी, मसालों व तेल में मिलावट को चेक करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को 10 किराना स्टोर से 30 सैंपलों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता के मुताबिक, कैलारस के किराना व्यवसायी गौरीशंकर की दुकान का अरहन दाल का सैंपल, मनीष किराना स्टोर का काली मिर्च, संतोष धाकड़ किराना स्टोर का काली मिर्च का व दीपक गर्ग किराना स्टोर का मसूर दाल का सैंपल चलित लैब की जांच में फेल पाया गया। चारों व्यवसायियों को जांच रिपाेर्ट तत्काल उनके मोबाइल वाट्सएप पर भेज दी गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को गणेश ट्रेडर्स, गर्ग किराना स्टोर, योगेश किराना स्टोर, किशन शैलेन्द्र किराना स्टाेर, सांवरिया ट्रेडर्स, बालमुकंद सियाराम गर्ग किराना स्टोर से मसाले, तेल, नमक व चाय-काफी के सैंपल लिए गए थे।

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