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धर्म:गुरु मंत्र के बराबर दूसरा कोई मंत्र नहीं: रेखा बहन

कैलारस2 घंटे पहले
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55. पेज 3 के लिए...योग वेदांत सेवा समिति के सत्संग में प्रवचन करती साध्वी रेखा बहन। - Dainik Bhaskar
55. पेज 3 के लिए...योग वेदांत सेवा समिति के सत्संग में प्रवचन करती साध्वी रेखा बहन।
  • अग्रवाल धर्मशाला में योग वेदांत सेवा समिति के सत्संग कार्यक्रम में साध्वी रेखा बहन ने दिए प्रवचन

गुरु मंत्र के बराबर कोई मंत्र नहीं है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र में किसी भी साधक को कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र नियमित जपने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह बात साध्वी रेखा बहन ने कही। योग

वेदांत सेवा समिति द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित सत्संग में प्रवचन देते हुए साध्वी रेखा बहन ने कहा कि सद्गुरु साधक का कभी साथ नहीं छोड़ सकते। शेर के पंजे से शिकार छूट जाता है परंतु ज्ञानी गुरु का मंत्र कभी भी निष्फल नहीं जाता है। जिसका इष्ट मजबूत होता है, उसका कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। मंत्र का हमेशा श्रद्धा से जप करना चाहिए। साध्वी रेखा बहन ने कहा कि जैसे जो समय निकल गया, वह कभी भी वापस नहीं आता। उसी प्रकार मनुष्य जीवन बार-बार नहीं मिलता। इसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार, धन और स्वास्थ्य सब ईश्वर की व्यवस्था है।

मनुष्य जीवन में तीनों सुख एक साथ नहीं हो सकते। कहीं न कहीं ईश्वर इसमें विच्छेद करता है जिससे मनुष्य उसका नाम हमेशा लेता रहे। उन्होंने कहा कि रामकथा में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिसने ईश्वर में श्रद्धा की है उसको रामजी ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में श्रद्धा से मंत्र का जप करना मुश्किल है परंतु जिसने श्रद्धा से मंत्र जाप कर लिया उसका बेड़ा पार हो जाता है। मनुष्य को अपने धन का उपयोग सद््कार्यों में करना चाहिए। साध्वी रेखा बहन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह हर गली एवं मोहल्ले में सामूहिक रूप से माता-पिता पूजन का कार्यक्रम करें।

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