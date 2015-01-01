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कार खंती में गिरी:ग्वालियर से श्योपुर लौट रहे वन विभाग के मानचित्रकार की मौत

कराहल3 घंटे पहले
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पारोंद गांव के पास कार दुर्घटना के बाद मौके पर कार्रवाई करती पुलिस।

कराहल थाना क्षेत्र के पारोंद में तेज रफ्तार कार मोड़ पर आकर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। जिसमें सवार वनविभाग के मानचित्रकार की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। जबकि कार में सवार एक वनकर्मी और पीएचई विभाग के सब इंजीनियर गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा गुरुवार की सुबह साढ़े 9 बजे हुआ। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार वनविभाग श्योपुर में पदस्थ मानचित्रकार अमित पुत्र विद्याराम वर्मा ग्वालियर करवाचौथ का पर्व मनाने के लिए गए थे। गुरुवार की सुबह वह वनकर्मी वीरेंद्र श्रीवास और पीएचई विभाग के सब इंजीनियर भरत भूषण के साथ वापस श्योपुर की ओर लौट रहे थे। वह जैसे ही कराहल के पास पारोंद गांव के पास पहुंचे तभी उनकी कार मोड़ पर आकर पलट गई और खंती में जा गिरी जिससे कार में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जबकि कार चला रहे अमित के सिर में गंभीर चोट आईं। सूचना मिलने पर कराहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उन्होंने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। जबकि वनकर्मी वीरेंद्र श्रीवास और सब इंजीनियर भरत भूषण का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

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