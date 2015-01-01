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कस्बे में युवा कर रहे नशा:शिकायत पर थाना प्रभारी बोले- खिलाफ अभियान चलाकर करेंगे कार्रवाई

कराहलएक घंटा पहले
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शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में युवाओं तेजी के साथ नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कराहल में भी युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। युवाओं ने इसकी शिकायत शुक्रवार को कराहल थाना प्रभारी से दर्ज कराई है। साथ ही नशे करने व बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन के लिए भी चेताया है। वहीं थाना प्रभारी के द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही गई है।

कराहल निवासी दीपेंद्र राजावत ने शिकायत करते हुए बताया कि कराहल में अवैध रूप से नशे का कारोबार जोर पकड़ रहा है। युवा गांजा, स्मैक, एविल, डाईजीपाम जैसे इंजेक्शनों का प्रयोग कर नशे की लत का शिकार बन रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों के द्वारा महंगे दामों पर भी इन्हें बेचा जा रहा है। उन्होंंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना प्रभारी राजेश शर्मा का कहना है कि वह इस संबंध में अभियान चलाकर नशा करने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करेंगे।

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