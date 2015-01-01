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कार्रवाई करना भूले बीएमओ:सात फर्जी डॉक्टर की क्लीनिक पर पहुंचकर बोले- गंभीर मरीजों को न देखें

कराहल6 घंटे पहले
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कराहल में फर्जी डॉक्टर के क्लीनिक पर समझाइश देते बीएमओ।
  • एक दिन पहले फर्जी डॉक्टर के इलाज से हो गई थी किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष की मौत

फर्जी डॉक्टर के इलाज से हुई किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और 84 महापंचायत के जिला उपाध्यक्ष सतीश चौहान की मौत के बाद ट्राइबल ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग का अमला चेकिंग कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है। बीएमओ गुरुवार को फर्जी डॉक्टर डॉक्टरों की क्लीनिक पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान न तो उन्होंने किसी फर्जी डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन को चेक किया और न ही डिग्री की जांच की। सिर्फ गंभीर मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजने की हिदायत देकर लौट आए। हालाकि बीएमओ डॉ. राजेंद्र वर्मा ने कार्रवाई के नाम पर फर्जी डॉक्टरों का डाटा एकत्रित करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया।

गौरतलब है कि आदिवासी 84 महापंचायत के जिला उपाध्यक्ष सतीश चौहान (50) की बुधवार की शाम मौत हो गई थी। परिजन का आरोप था कि बीमारी की हालत में फर्जी डॉक्टर राधेश्याम कुशवाह ने उनका उपचार किया था। जिसके इलाज के बाद दवा खाने पर उनकी मौत हो गई। इसके बाद गुरुवार को कराहल बीएमओ डॉ. राजेंद्र वर्मा कराहल में 7-8 फर्जी डॉक्टर की क्लीनक पर भी गए थे। इस दौरान उन्होंने फर्जी डॉक्टरों को सिर्फ हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी गंभीर मरीज का उपचार नहीं करें बल्कि उसे इलाज के लिए कराहल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाए। हालांकि इस संबंध में बीएमओ डॉ. राजेंद्र वर्मा ने कहा कि वह फर्जी डॉक्टर डॉक्टरों का डाटा एकत्र करने के लिए गए थे। सीएमएचओ और एसडीएम के द्वारा निर्देश दिए जाने पर कार्रवाई करने की बात कहकर बीएमओ अपना पल्ला झाड़ते नजर आए।

इधर... आदिवासी समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, आज से करेंगे आंदोलन
आदिवासी नेता के गलत इलाज से समाज में आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को समाज के सदस्यों ने एसडीएम बिजेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। वहीं परिजन ने फर्जी डॉक्टर के रिश्तेदारों के द्वारा कराहल अस्पताल में घूम कर पीएम रिपोर्ट की जांच को प्रभावित करने की आशंका जाहिर की है। वहीं समाज के सदस्यों ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार से कराहल थाने के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर और आंदोलन करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। इस मौके पर सरपंच नंदकिशोर आदिवासी, मुकेश मल्हाेत्रा, रामजीलाल पटेल आदि लोग मौजूद रहे।

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