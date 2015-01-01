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कार्रवाई की मांग:आदिवासी नेता की मौत के बाद ग्रामीणों ने की बैठक

कराहलएक घंटा पहले
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बैठक में मौजूद आदिवासी समाज के नेता।
  • बुधवार को आदिवासी 84 महापंचायत के जिला उपाध्यक्ष सतीश चौहान की मौत का मामला

बुधवार को आदिवासी 84 महापंचायत के जिला उपाध्यक्ष सतीश पुत्र लोहरे चौहान की फर्जी डॉक्टर के इलाज से मौत के बाद गुरुवार को समाज के लोगों ने क्षेत्र में सामुदायिक बैठक बुलाई। बैठक में जिला उपाध्यक्ष के निधन पर समाज के लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए परिजन को सांत्वना दी। साथ ही मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कराए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया। इसके साथ ही थाना प्रभारी को निष्पक्ष कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा।

गौरतलब है कि जवाहर कॉलोनी निवासी और किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और 84 आदिवासी महापंचायत के जिला उपाध्यक्ष सतीश (50) पुत्र लोहरे चौहान की बुधवार की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। फर्जी डॉक्टर के इलाज के बाद उनकी मौत से ग्रामीणों, आक्रोशित परिजन और समाज के लोगों ने पहले क्लीनिक पर प्रदर्शन किया, इसके बाद हत्या का केस दर्ज कराने के लिए हाईवे पर मृतक का शव रखकर करीब आधे घंटे तक चक्काजाम लगा दिया था। गुरुवार को समाज के नेताओं ने बैठक कर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कराए जाने की मांग की है्।

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