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हंगामा:तीन दिन से लापता युवक की लाश नहर में मिली, थाने के सामने किया चक्काजाम

खनियांधाना3 घंटे पहले
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ग्रामीणों द्वारा जाम लगाने के बाद समझाते हुए टीआई आलोक सिंह भदौरिया।
  • बूधौन राजापुर निवासी युवक पांच लोगों को हुआ था विवाद

बूधौन राजापुर गांव में तीन दिन से लापता युवक की शुक्रवार की शाम नहर में लाश मिली है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर थाने के सामने शव रखकर चक्काजाम कर दिया। करीब एक घंटे तक चक्काजाम रहा। पैनल से पीएम कराने के आश्वासन पर परिजन माने। अब शनिवार की सुबह पीएम होगा।

जानकारी के मुताबिक केपी लोधी (27) पुत्र सुभाग लोधी निवासी बूधौन राजापुर 17 नवंबर की शाम से लापता हो गया। परिजन रिश्तेदारी में तलाशते रहे। शुक्रवार की शाम गांव के बच्चे नहर में नहा रहे थे, तभी पानी के अंदर शव से टकरा गए। गांव में इस बात की सूचना दी और परिजनों ने नहर से शव को बाहर निकाला। खनियाधाना पुलिस थाने के आगे शव रखकर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पडोसी गांव बुडेरा के नरेश, बलराम, सुधा, राहुल, इंदिरा आदि ने केपी लोधी की हत्या की है। एक दिन पहले बुडेरा तालाब से मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ था। उसकी हत्या करके लाश नहर में डुबा दी।

आक्रोशित परिजन बोले- हत्या हुई, नाक, कान कटे हुए और घुटने छिले हुए हैं, मछली पकड़ने पर हुआ था विवाद
मृतक के भतीजे रामेंद्र लोधी का कहना है कि 17 सितंबर की शाम 4 बजे गांव वालों ने केपी को बुडेरा तालाब पर नरेश, बलराम, सुधा, राहुल और इंदिरा से विवाद होते हुए देखा था। उसके बाद से केपी का पता नहीं चला। नहर से लाश निकाली तो उसकी नाक और कान कटे हुए थे। घुटने भी छिले हुए थे। हत्या कर शरीर से पत्थर बांधकर नहर में डुबोया गया था। उक्त लोगों ने बुडेरा तालाब का मछली ठेका लिया है। मछली पकड़ने के दौरान आदिवासी युवक को उक्त लोगों ने पीटा था। इस बात का विरोध केपी ने किया था। इसी के चलते उसकी हत्या हुई है।

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