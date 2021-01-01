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कोलारस में हादसा:बुजुर्ग की सिंध नदी में डूबने से मौत

कोलारस5 घंटे पहले
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खरई खैरी गांव में दुर्गा मंदिर पर पूजा पाठ करने वाले 60 साल के बुजुर्ग की सिंध नदी में डूबने से मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पानी से लाश निकालकर पीएम के लिए कोलारस ले आई है।

रामहेत (60) पुत्र वंशी आदिवासी निवासी टीलाकला बीते आठ-दस साल से खरई खैरी गांव में सिंध नदी किनारे मौजूद दुर्गा मंदिर में रहकर पूजा-पाठ करता आ रहा था। नदी किनारे गांव में पानी की मोटर डली है, उसी जगह शाम को नदी में लाश उतराती मिली है। जबकि कमंडल, जूती, कंबल आदि नदी किनारे रखे हुए थे। गांव के दिलीप सिंह चौहान ने कोलारस थाने सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम का मामला विवेचना में ले लिया है।

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