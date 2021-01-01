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सफलता:करैरा की बेटी चंचल का सशस्त्र सीमा बल में चयन

करैरा7 घंटे पहले
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नगर में रहने वाली एक होनहार छात्रा चंचल कुशवाह पुत्री राजेंद्र सिंह कुशवाह (शिक्षक) का चयन सशस्त्र सीमा बल में हुआ है। चंचल ने अपनी मेहनत के बाद यह सफलता हासिल की।

चंचल के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा करैरा में की। इसके बाद आगे की पढ़ाई ग्वालियर से की, वर्ष 2017 में बीएससी नर्सिंग की डिग्री हासिल की। सशस्त्र सेना बल में चयनित होकर विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल पेश की है। साथ ही उन सभी लड़कियों का भी हौसला बढ़ाया जो अपने आप को कमजोर समझती हैं।

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