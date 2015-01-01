पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सट्टे का कारोबार:करैरा में इंदरगढ़-झांसी से आ रहे हैं सटोरिए

करैरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर में जमकर जुआ के फड़ संचालित हो रहे हैं, इसके बाद पुलिस द्वारा इन जुआरियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। नगर में पुलिस की निष्क्रियता इसका प्रमुख कारण मानी जाती रही है। हालात ये है कि ज्यादा कार्रवाई नहीं होने से जुआ अन्य सालों की तुलना में इस वर्ष जुआ का कारोबार प्रतिदिन फलता फूलता नजर आ रहा है।

जगह-जगह लगे जुआरियों के फड़ बेखौफ धडल्ले से चल रहे हैं। पुलिस की की सेह के चलते जुआरियों के हौसले बुलंद हैं। आमजन का मानना यह है कि पुलिस की मिली भगत के चलते इस तरह की कार्यप्रणाली को अंजाम दिया जा रहा है। खासबात यह है कि कइयों ने जुआ में बर्बाद होकर आत्महत्या जैसे कृत्यों को भी अंजाम डे डाला है। इसके बाद भी जुआरियों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

नगर में कई जगह सजता है जुआरियों का फड़
आमजन की माने तो नगर में प्रत्येक दीपावली पर लाखों का जुआ खेला जाता है। वर्तमान में बगेधरी दरवाजा, मंडी रोड, मंडी की पहाड़ी जगह जगह जुआरियों के फड़ देखे गए। वहीं टीला रोड, किले के पास, फिल्टर रोड, जुझाई रोड, नदी के पास सहित अन्य स्थानों पर जुआरियों का अड्डा जमा रहता है। साथ ही सट्‌टा ढाबों व झांसी रोड के आस पास, कई जगहों के अलावा इंदरगढ़ व झांसी से सटोरिया आते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें