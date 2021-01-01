पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निकाय चुनाव:कांग्रेस की बैठक में तोमर ने कहा- जिताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट

मालनपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को मालनपुर में कांग्रेस द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से मालनपुर निकाय पर्यवेक्षक और पूर्व जिलाध्यक्ष मुरैना भगवान सिंह तोमर, विधायक मेवाराम जाटव और ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान निकाय चुनाव की दावेदारी के लिए उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जताई।

बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष मुरैना तोमर ने कहा कि जो कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़ा है। उनकी हिस्सेदारी निकाय चुनाव में सुनिश्चित की जाएगी। जितने वाले कार्यकर्ता वाले कार्यकर्ताओं को मौका इस बार निकाय चुनाव में मौका दिया जाएगा। इसी क्रम में विधायक मेवाराम जाटव ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस को और मजबूत करना है, ताकि आने वाले समय में जिले में कांग्रेस की ताकत दिखाई देने लगे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए पर्यवेक्षक और चुनाव समिति के बीच उम्मीदवार अपने आवेदन जमा कराएं। ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि छोटा या फिर बड़ा चुनाव हो वह तभी जीता जा सकता है जब हमारा संबंध जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए सभी उम्मीदवार क्षेत्र की जनता से सीधा संपर्क बनाकर रखें। इस मौके पर रामनारायण हिंडोलिया, केशव देसाई, देवाशीष जरारिया, कमलकिशोर तिवारी, जिले खान, मधुराज सिंह तोमर, डब्बू, रामनिवास सिंह मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser