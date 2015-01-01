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नेशनल हाइवे पर घटना:भाई से मिलकर घर जा रहे युवक को ट्रक ने कुचला, मौत

भिंड5 मिनट पहले
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दिनेश सिंह

नेशनल हाईवे-92 की भिंड ग्वालियर रोड पर डांग गांव के पास ट्रक के चालक ने तेजी और लापरवाही से चलाते हुए बाइक सवार पत्रकार को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार की सुबह करीब 11.30 बजे की है। गोहद चौराहा पुलिस ने इस मामले में अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

मूलतः ग्राम विरगंवा निवासी दिनेश सिंह भदौरिया उर्फ कक्का (42) पुत्र रामेंद्र सिंह भदौरिया वर्तमान में मेहगांव कस्बे में मस्जिद के पास बस्ती में निवास करते थे। वे एक दैनिक समाचार पत्र में मेहगांव के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। साथ ही वे मेहगांव के वार्ड क्रमांक 8 से पार्षद भी थे।

गुरुवार को वे मालनपुर में भाई से मिलकर सुबह करीब 11.30 बजे बाइक से वापस मेहगांव आ रहे थे। तभी ग्वालियर रोड पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डांग गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने उनमें टक्कर मार दी। इस हादसे में दिनेश की मौत हो गई। दोनों भाई उनसे छोटे हैं। वहीं उनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटा इंदौर में पढ़ाई कर रहा है। वहीं इस घटना से संपूर्ण पत्रकार जगत में शोक व्याप्त है।

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