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कोरोना अपडेट:जिला अस्पताल की तीन स्टाफ नर्स सहित 13 पॉजिटिव मिले

मुरैना3 घंटे पहले
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जिला अस्पताल में पदस्थ महिला स्टाफ नर्स, मलेरिया विभाग में पदस्थ इंस्पेक्टर की पत्नी सहित जिले में 13 नए संक्रमित मिले। जानकारी के अनुसार दीपा पत्नी रामसेवक नीला का पुरा की बच्चेदानी में तकलीफ थी, उन्होंने शहर के एक निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन कराने से पहले कोरोना जांच कराई। उनका ऑपरेशन तो हो गया लेकिन उनकी जांच पॉजिटिव आई है।

इसी प्रकार जिला अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स अर्चना गौड़, पूजा पुत्री श्यामलाल पटेल तथा अंशू की रिपोर्ट संक्रमित आई है। यह तीनों अभी जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। वहीं मलेरिया विभाग में पदस्थ इंस्पेक्टर एके सक्सेना की पत्नी रजनी निवासी उत्तमपुरा की रिपोर्ट भी संक्रमित आई है। रजनी को सर्दी-खांसी व जुकाम की शिकायत थी, उन्होंने अपनी जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसी प्रकार प्रीतम, सुनीता शर्मा, धर्मेंद्र तथा शिवम व उनकी मां कमलेश पत्नी नीरज शाक्य निवासी आंतरी कैलारस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।

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