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चंबल प्रोग्रेस-वे:प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने 19 कंपनियों ने डालें टेंडर; इधर जमीन अधिग्रहण का काम लटका

मुरैनाएक घंटा पहले
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चंबल प्रोग्रेस-वे (फाइल फोटो)
  • दिसंबर माह के अंत में एनएचएआई किसी एक कंपनी के साथ डीपीआर बनाने का अनुबंध करेगी

308 किमी लंबाई के चंबल प्रोग्रेस-वे की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए देश की 19 कंपनियों ने अपने टेंडर पेश किए हैं। प्राप्त टेंडरों से संबंधित कंपनियों की योग्यता व अनुभव का परीक्षण पूरा होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिसंबर के अंत तक किसी एक कंपनी को डीपीआर बनाने के लिए अनुबंधित करेगा।

प्रोग्रेस-वे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के दौरान कंपनी को यह ध्यान देना होगा कि चंबल में बाढ़ का कोई असर प्रोग्रेस-वे पर नहीं पड़े। हालांकि इसके लिए पहले से ही निर्देश जारी हैं कि प्राेग्रेस-वे का निर्माण चंबल नदी से डेढ़ किमी की दूरी पर किया जाए ताकि हाईवे को डूब क्षेत्र से दूर रखा जा सके। यहां बता दें कि चंबल प्रोग्रेस वे का प्री-फिजिबिलिटी सर्वे एलएन इंफ्रा कंपनी ने किया है। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) पर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करेगी।

एनएचएआई के पास डीपीआर तैयार कराने की जिम्मेदारी रहेगी। राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण कर उसे सड़क के लिए देगी। मुरैना व श्योपुर जिले में प्रोग्रेस-वे का रूट चंबल किनारे कहां से कैसे होगा, इसके लिए रूट मैपिंग व जमीन चिह्नांकन का काम सड़क विकास निगम ने शुरू किया है।

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