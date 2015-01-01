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कोरोना अपडेट:2 नए संक्रमित मिले, इनमें जिला जेल में बंद कैदी भी शामिल

मुरैनाएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • गुरुवार को 508 लोगों के नए सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजे गए

571 लोगों के सैंपल की जांच में गुरुवार को 3 मरीज काेरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक मरीज जिला जेल में बंद कैदी और दो हृदय रोग की महिला मरीज हैं। वहीं नए 508 लोगों के सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को जारी रिपोर्ट में जिला जेल में दाखिल कराए गए एट्रोसिटी एक्ट के आरोपी दीपक पुत्र रन सिंह निवासी बागचीनी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसएचओ बागचीनी अविनाश सिंह राठौड़ ने इस आरोपी काे कोर्ट के आदेश पर जेल में छोड़ा है। अन्य मरीजों में संजय काॅलोनी में रहने वाली मुन्नी पत्नी राजेन्द्र कुशवाह भी पॉजिटिव आई हैं। वह हार्ट की बाईपास सर्जरी के लिए भोपाल के चिरायु हॉस्पीटल में भर्ती हैं। उन्हें ग्वालियर जेएएच से डा. पुनीत रस्तोगी ने भोपाल रैफर किया है।

मुन्नी को बीते 2 साल से हृदय संबंधी तकलीफ है। मुरैना की कुशवाह कॉलोनी में रहने वाली रामवती पत्नी ओमप्रकाश गौड़ 45 साल भी संक्रमित आई हैं। उन्हें भी भोपाल के अस्पताल में हार्ट के आपरेशन के लिए भर्ती कराया गया है।

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