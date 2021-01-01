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समस्या:सरकारी अस्पताल में रोज 20 प्रसव, वार्ड कम, 24 घंटे में जच्चा को घर भेजा जा रहा

कैलारस3 घंटे पहले
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कैलारस के सरकारी अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड में भर्ती प्रसूताएं। यहां अक्सर इसी प्रकार पलंग भरे रहते हैं। - Dainik Bhaskar
कैलारस के सरकारी अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड में भर्ती प्रसूताएं। यहां अक्सर इसी प्रकार पलंग भरे रहते हैं।
  • वार्डों की कमी के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत 3 पद भी लंबे समय से खाली

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 500 से ज्यादा प्रसव हो रहे हैं लेकिन वार्ड व पलंगों की कमी के चलते जच्चाओं को 24 घंटे बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज करना पड़ रहा है। स्टाफ नर्साें की कमी भी प्रसव कराने में परेशानी का सबब बनी हुई है। इस समस्या से स्वास्थ्य आयुक्त को अवगत कराने के बाद भी सुविधा व संसाधन बढ़ाने की दिशा में कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन 20 प्रसव कराए जा रहे हैं। मेटरनिटी वार्ड में 20 पलंगों की सुविधा के कारण जच्चाओं को वार्ड में 72 घंटे तक भर्ती नहीं रख पा रहे हैं जबकि प्रसव के बाद महिला व नवजात शिशु को देखरेख के लिए 72 घंटे तक भर्ती रखना जरूरी है। यदि जच्चा को 72 घंटे तक भर्ती रखा जाता है तो उसके लिए दो वार्ड और चाहिए। साथ ही 40 पलंग भी सुविधा भी चाहिए। अभी इसके अभाव में जच्चाओं को प्रसव के 24 घंटे बाद ही छुट्‌टी करना पड़ रही है। इस हाल में संस्थागत सुरक्षित प्रसव के फंडे पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन का पद भी खाली
400 मरीजों की ओपीडी वाले इस अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन व एनेस्थेटिक का पद स्वीकृत किया है लेकिन तीनों ही पद खाली चल रहे हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी के कारण सीजेरियन प्रसव नहीं हो पा रहे हैं। सर्जन न होने के कारण महिला नसबंदी के लिए जिला अस्पताल से सर्जन को आना पड़ता है। नसबंदी ऑपरेशन के लिए महिला को एनेस्थीसिया देने के लिए भी एनेस्थेटिक डॉक्टर मुरैना से कैलारस आते हैं।

वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखा
सीएससी में प्रतिदिन 15 से 20 प्रसव कराए जाते हैं। महीने में 500 से ज्यादा प्रसव हो रहे हैं लेकिन वार्ड व स्टाफ नर्स कम होने से दिक्कत आ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को संसाधन व सुविधा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है।
डाॅ. एसआर मिश्रा, बीएमओ, कैलारस

12 स्टाफ नर्स की जरूरत लेकिन सिर्फ 6 ही पदस्थ
कैलारस अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड में 12 स्टाफ नर्स की जरूरत है लेकिन अभी 6 नर्स ही प्रसव कराने का काम देख रही हैं। 500 से 600 प्रसव की मेटरनिटी में आया यानी दाई का एक भी पद स्वीकृत नहीं है जबकि कम से कम पांच आया पदस्थ होना चाहिए। मेटरनिटी के लेबर रूम में प्रतिदिन 15 से 20 प्रसव के मान से 6 प्रसव टेबल होना चाहिए लेकिन अभी लेबर रूम का आकार छोटा होने के कारण 2 प्रसव टेबल पर ही 20 प्रसव कराए जा रहे हैं।

सोनोग्राफी मशीन की भी दरकार
अस्पताल को एक सोनोग्राफी मशीन भी मिलना चाहिए ताकि गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जा सके। अभी 300 एमए की नई एक्स-रे मशीन आ गई है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं दिया गया है। पूर्व पदस्थ एक्स-रे टेक्नीशियन वीआरएस का आवेदन दे चुके हैं। ऐसे में दो-दो एक्स-रे मशीन चलाने के लिए एक्स-रे टेक्नीशियन तो चाहिए ही।

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