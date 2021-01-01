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वर्चुअल सुनवाई:35 आवेदनों का समाधान करने अफसरों को दिए 24 घंटे

मुरैना3 घंटे पहले
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कलेक्टर बी कार्तिकेयन - Dainik Bhaskar
कलेक्टर बी कार्तिकेयन

कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने जनसुनवाई का तरीका बदला है। मंगलवार को होने वाली को 138 आवेदनों में से 35 का समाधान करने के लिए अफसरों को 24 घंटे का समय दिया गया है। इसके लिए वर्चुअल सुनवाई की जा रही है।

कलेक्टर कार्तिकेयन ने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिये कि 24 घंटे वाले आवेदनों का निराकरण अगली जनसुनवाई में साथ लाएंगे। आवेदक को अपनी समस्या हल कराने के लिए बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये। जिस अधिकारी ने 24 घंटे वाली समस्या का निराकरण मुझे बता दिया, उसके बाद भी वह हितग्राही मेरे समक्ष आया तो उस अधिकारी की खैर नहीं होगी।

जो आवेदन समय-सीमा में निराकरण किए जाने हैं, उन आवेदनों को भी अधिकारी गंभीरता से लें। मुझे इस प्रकार का निराकरण नहीं चाहिये कि बीपीएल में नाम जोड़ना है, संबंधित फूड अधिकारी ने तहसीलदार को पत्र लिख दिया है, इसके बाद कोई अता-पता नहीं। इस प्रकार का निराकरण मेरे समक्ष आया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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