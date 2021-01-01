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सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट:2.5 करोड़ से इंदिरा सरोवर के 6 घाट संवरेंगे, बोटिंग भी शुरू होगी

मुरैना2 घंटे पहले
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जहां जमा होता था शहर का गंदा पानी, वह जगह बनेगी टूरिस्ट प्लेस - Dainik Bhaskar
जहां जमा होता था शहर का गंदा पानी, वह जगह बनेगी टूरिस्ट प्लेस
  • जहां जमा होता था शहर का गंदा पानी, वह जगह बनेगी टूरिस्ट प्लेस

शहर का इंदिरा सरोवर; जिसमें अभी तक शहर के नालों का गंदा पानी जमा होता था और कीचड़ में फंसकर मवेशी मरने की सड़ांध उठती थी, अब वही जगह एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस के रूप में डवलप होगी। 2.5 करोड़ की लागत से इस तालाब के सौंदर्यीकरण का काम नगर निगम ने शुरू कर दिया है।

4 महीने बाद यह जगह न सिर्फ सुंदर दिखेगी बल्कि शहर का प्रमुख योगा केंद्र होगा, जहां रेस्टोरेंट व पार्क में बैठकर लोग इसकी सुंदरता निहार सकेंगे। इंदिरा सरोवर के किनारों पर 6 घाट विकसित किए जा रहे हैं, जिसके किनारे रैलिंग होगी। इन घाटों के बीच सरोवर में मोटर बोट चलेंगी और लोग आकर्षक रोशनी के बीच पर्यटन का लुत्फ ले सकेंगे।

4 महीने में पूरा होगा प्रोजेक्ट, आउटसोर्स एजेंसी करेगी मेंटेनेंस

इंदिरा सरोवर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का काम 4 महीने में पूरा हो जाएगा। नगर निगम आयुक्त अमरसत्य गुप्ता ने बताया कि इस पर्यटक स्थल के संचालन के लिए आउटसोर्स एजेंसी को काम सौंपा जाएगा। इससे नगर निगम को राजस्व मिलेगा, वहीं आउटसोर्स एजेंसी सरोवर के सौंदर्यीकरण तथा मेंटेनेंस की देखरेख बेहतर ढंग से कर सकेगी।

शहर में सुंदर पर्यटक स्थल की थी जरूरत

अभी तक मुरैना शहर में कोई ऐसी जगह नहीं थी, जहां लोग अपने परिवार के साथ बैठकर सुकून के पल बिता सकें। इंदिरा सरोवर का सौंदर्यीकरण होने से शहरवासियों को यह सौगात मिलेगी, जो सराहनीय पहल है।

-रवि गुप्ता, अध्यक्ष रोटरी क्लब चंबल

लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट 4 माह में हो जाएगा पूरा

इंदिरा सरोवर के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट लंबे समय से पेंडिंग था। हमने शहरवासियों के लिए इसकी जरूरत को समझते हुए इस प्रोजेक्ट का काम शुरू करा दिया है। इससे जहां गंदगी खत्म होगी, वहीं एक आकर्षक जगह भी लोगों को मिलेगी।

-अमरसत्य गुप्ता, आयुक्त नगर निगम, जिला मुरैना

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