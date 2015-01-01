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अदालत:13 साल की पोती से अश्लील हरकत करने के 72 साल के आरोपी दादा को नहीं मिली जमानत

मुरैना3 घंटे पहले
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13 साल की पोती से अकेले में अश्लील हरकत करने के आरोपी दादा को अंबाह की अदालत ने शनिवार को जमानत देने से इन्कार कर दिया। 25 अक्टूबर के अपराध को लेकर 72 साल का आरोपी सेवाराम निवासी गोपाल पुरा रोड पोरसा इस समय अंबाह जेल में है। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, पोरसा कस्बा के गोपालपुरा रोड पर रहने वाले आरोपी सेवा राम के खिलाफ पुलिस ने 13 साल की पोती से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। घटना वाले दिन 25 अक्टूबर की रात 11 बजे आरोपी दादा, पोती के कमरे में गया और उसे अकेला पाकर उससे अश्लील हरकत करने लगा।

किशोरी के चिल्लाने पर उसके छोटे भाई-बहन कमरे में आ गए तो दादा सेवाराम वहां से चला गया लेकिन पोती को धमका गया कि हरकत के संबंध में किसी से कुछ नहीं कहना। पोरसा पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। शनिवार को आरोपी की तरफ से उसकी जमानत का आवेदन अंबाह कोर्ट को प्राप्त हुआ। जिसमें एडीपीओ गिरजेश खत्री ने जमानत का विरोध करते कहा कि जब घर में ही बाबा अपनी ही नाबालिग पोती के साथ हैवानियत घटना करेगा तो बेटियां कहां सुरक्षित रहेंगी। एडीपीओ ने जमानत निरस्त करने का विरोध किया जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर आरोपी बाबा की जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझा।

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