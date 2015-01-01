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कोरोना अपडेट:जिले में 8 नए पॉजिटिव मरीज मिले

मुरैना3 घंटे पहले
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फूड ऑफिस में पदस्थ बाबू की पत्नी व उसके बेटे सहित जिले में गुरुवार को 8 नए पॉजिटिव मरीज मिले। जीआरएमसी से आई रिपोर्ट में एक और एंटीजन टेस्ट में 5 लोग संक्रमित पाए गए है। जबकि दो लोग कोविड-19 पोर्टल पर अपडेट हुए है। संक्रमित पाए गए व्यक्तियों में 1 नवंबर को आर्मी भर्ती के एक्जाम में शामिल हो चुका युवक भी शामिल है।

यहां बता दें कि गुरुवार को मुरैना में 278 सैंपलों की रिपोर्ट आईं है। इनमें जीआरएमसी में एक और जिला अस्पताल के एंटीजन टेस्ट में पांच और पोर्टल पर चार मरीज अपडेट हुए है। इनमें दो मरीजों की जांच दोबारा कराई गई तो वे पॉजीटिव पाए गए है। इस तरह जिलेभर में 8 मरीज मिले है।

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