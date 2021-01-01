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कार्रवाई:अंबाह का व्यक्ति बिहार से खरीदकर लाया दुल्हन, टीम ने वन स्टॉप सेंटर भेजा

मुरैना2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • व्यक्ति नहीं दिखा सका बर्थ व मैरिज सर्टिफिकेट

अंबाह कस्बे में रहने वाला 35 साल का व्यक्ति बिहार से अपने लिए नई दुल्हन खरीदकर लाया। लेकिन उसके ही ईदगिर्द रहने वालों ने बताया कि लड़की नाबालिग है।

इसकी सूचना पर 26 जनवरी को चाइल्ड लाइन व महिला बाल विकास विभाग की टीम अंबाह पहुंची। लेकिन लड़की का तथाकथित पति न तो उम्र के दस्तावेज पेश कर सका न शादी के। शनिवार की देर शाम जांच टीम लड़की को मुरैना लेकर आई और उसका मेडिकल कराने के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया।

जानकारी के अनुसार अंबाह कस्बे में परेड चौराहे पर रहने वाले भोलाराम जैन (35) जो कि छोटा-मोटा काम धंधा करता है। 20 से 23 जनवरी के बीच बिहार से अपने लिए नई दुल्हन लेकर आया। 25 जनवरी को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चाइल्ड लाइन टीम को पता चली तो टीम 26 जनवरी को जांच टीम अंबाह भोला जैन के घर पहुंची।

पूछताछ के दौरान भोला जैन न तो लड़की के उम्र संबंधी दस्तावेज के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सका न मैरिज सर्टिफिकेट। इसके बाद जांच टीम दो-तीन लड़की की डिटेल खंगालने में जुटी रही। शनिवार को टीम लड़की को लेकर मुरैना आई, जहां उसका मेडिकल कराने के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया।

अंबाह में बिहार की जिस लड़की को भोला जैन लेकर आया है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट संभवत: सोमवार तक आएगी। इसके बाद ही तय हो सकेगा कि लड़की बालिग है या नाबालिग। तब तक लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है।

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